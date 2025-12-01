清水エスパルスは1日、依田光正コーチ、上野優作コーチ、古川昌明GKコーチ、古邊考功フィジカルコーチが契約満了に伴い、2025シーズン終了をもって退任することを発表した。ラストゲームは12月6日にホームで行われるJ1第38節・岡山戦となる。チームは第37節終了時点で11勝11分け15敗の勝ち点44で13位。11月29日には秋葉忠宏監督の今季限りでの退任が発表されていた。退任となるコーチ4名はクラブを通じ、以下のようにコメン