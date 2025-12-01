この記事の画像を見るこの度、2025年11月28日（金）より明治座にて、剣劇「三國志演技〜曹魏」が上演される。本作の企画を務め、メインキャストとしても参加する俳優の荒牧慶彦さんに本作の魅力、制作の舞台裏にまつわるインタビューを行った。本作は、かつて群雄割拠の時代であった中国を描く壮大な歴史書「三國志」を題材に、名将たちの切ない物語を、殺陣とアクションをメインに据えて仕上げたオリジナル演劇だ。舞台『刀剣