巨人の岸田行倫捕手が1日、都内で行われた「G選手×G党芸能人スペシャルトークスタジアム」に出演。「受けてて楽しい捕手は？」という質問に「グリフィンとか楽しかったですね」と即答した。グリフィンとは試合前から意見を交わしている秘話も明かした。グリフィンから「投げたい球を結構出してくれる」と言われたこともあり、「キャッチャーとしてはむちゃくちゃうれしくて」と笑みを浮かべた。続いて「合わない人もいる