巨人の高梨雄平投手が1日、都内で行われた「G選手×G党芸能人スペシャルトークスタジアム」に出演。注目している選手として最速164キロ右腕の名を挙げた。出演者から「まだ世にはあまり知られていないが、注目している選手は」との質問に「西武にアマチュアで164キロ投げたけど、ケガがあった4位ぐらいで入った子いるんですけど」と即答。今秋ドラフトで西武から4位指名を受けた東北福祉大・堀越啓太のことで「今年入った。