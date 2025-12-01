【LCC大攻略2025】年に何度も旅に出たい、そう思う人の心強い味方がLCC（ローコストキャリア）。ここ日本でも国内外問わず就航しており、すっかり市民権を得た交通手段となっています。しかしながら、価格が安いだけにいろいろと気を付けなければならないことは多々あります。そのひとつが機内に持ち込める荷物の重量・サイズ制限。大抵のLCCは無料で持ち込める荷物が7kg前後・3辺の合計115cm以内と設定されているため、トラベルグ