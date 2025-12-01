巨人の浅野翔吾外野手が1日、都内で行われた「G選手×G党芸能人スペシャルトークスタジアム」に出演し、来季のホームランパフォーマンスも完成した。ファンから「浅野選手は丸選手のようなホームランパファーマンスないんですか？」と質問を受けると、ダンスボーカルユニット「BE:FIRST」のLEOが考案。ダイヤモンドを一周後、ベンチ前で浅野の出身・香川県の特産物である「うどん」をすする動きの後、ライトスタンドへ向かっ