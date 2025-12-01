緑仙とヒトリエとのコラボレーションによる新曲「sleep sheep syndrome (feat. ヒトリエ)」が12月3日AM0時にデジタルリリースされることが発表となった。新曲「sleep sheep syndrome (feat. ヒトリエ)」は、作詞作曲をシノダ(ヒトリエ)、編曲をヒトリエが担当。ヒトリエらしいひとクセあるロックサウンドに、緑仙とシノダのエッジィな歌声が絡み合う、激しくも小気味良いリズムが癖になる一曲だ。孤独を抱える全ての人に送るロック