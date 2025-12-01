慶応大の廣瀬陽子教授と明海大の小谷哲男教授が１日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた米国の和平案について議論した。廣瀬氏は、和平案に盛り込まれたとされるウクライナ東部２州の割譲には国際的な承認が必要だとして、「数の論理が重要になる。ウクライナは、いかにグローバル・サウス（新興・途上国）を取り込むかに注力している」と述べた。小谷氏は和平案について「米露