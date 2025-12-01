マカロニえんぴつが12月10日、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』をリリースする。同アルバムに収録される初のBillboard公演＜マカロニえんぴつ at Billboard Live OSAKA and TOKYO 2025＞より「静かな海」のライブ映像が公開となった。本公演は自身初のBillboard Liveとなるもの。ホーン／ストリングスを加えた特別編成で、これまでのライブとは一味違う音像を追求したプレミアムセットとして構築した。その会場の空気感を