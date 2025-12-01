スマートフォン向けRPG『Fate／Grand Order（FGO）』の特別番組『Fate Project 大晦日TVスペシャル2025 Fate／Grand Order 特別番組 10年の旅路 -Beyond History-』が、12月31日23時よりTOKYO MXにて放送されることが決定した。【写真】『Fate／strange Fake』ティザービジュアルゲーム、漫画、アニメなどメディアミックスで展開する人気シリーズ「Fate」の“今”を届ける、毎年恒例の大晦日特番が今年も放送される。スマート