地元産米「はるみ」に願いを込めた合格祈願米＝１日、はだのじばさんずＪＡはだの農産物直売所「はだのじばさんず」（秦野市平沢）で１日、恒例の「合格祈願米」の発売が始まった。合格お札に加え、今年は願掛けの「やえざくら飴（あめ）」も添えられ、担当者は「“サクラサク”の縁起を掛けた。地元のお米を食べて体調面を整え、食事の面で支えられたら」とアピールしている。祈願米は、学問の神・菅原道真をまつる菅原神社（