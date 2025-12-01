日向坂46・金村美玖が11月30日放送の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）に出演し、人生初のヘアカラーに挑戦したものの、誰にも触れられなかったエピソードを明かした。【写真】ほんのり髪の毛が明るくなった金村美玖この日の番組では「冷めた経済に活気を！チャチャコイン年末調整」を放送。番組はおなじみの“チャチャコイン”を懸け、メンバーがさまざまな争奪戦を繰り広げた。その中でメンバーは