乃木坂46 6期生による単独公演「新参者 二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」が11月30日、千秋楽を迎えた。【写真】乃木坂46、6期生による「新参者」を完走ライブフォト（22枚）休業中の小津玲奈を除く10名で臨んだ乃木坂46 6期生は、影アナにて瀬戸口心月が「1曲目はペンライトを消してお楽しみください」と告げてからステージに立つ。「Overture」に続いて会場が暗転すると、6期生の面々は限られた照明の中で「君の名は希