◎あすの全国の天気2日(火)の午前中は晴れる所が多いでしょう。午後は北日本や北陸で天気が崩れそうです。北海道は雪になる所があるでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や突風などにご注意ください。関東や東海、西日本も午後は雲が増えそうです。西日本もにわか雨の可能性があります。◎あすの予想気温最低気温・最高気温ともに、広く平年を上回るでしょう。【最低気温（前日差）】札幌-1℃（ -3）仙台 6