映画「ペリリュー楽園のゲルニカ」（12月5日公開）の特別試写会が1日、関西大（大阪府吹田市）で開催され、主演の板垣李光人（23）が社会学部の学生たちとティーチインを行った。映画の舞台は、太平洋戦争末期のペリリュー島。21歳の日本兵、田丸は亡くなった仲間の最期の姿を遺族に向けて書き記す「功績係」という任務を負っていた。分厚い米軍の攻撃に日本は防戦一方。苦し紛れの時間稼ぎで持久戦を強いられていく。板垣は田丸