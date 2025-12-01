おととい、新湊漁港で今シーズン最後のシロエビ漁が行われました。8月以降、水揚げは回復しつつありましたが、今シーズン全体でみると富山湾全体の水揚げ量は例年の56パーセントにとどまっています。長谷川大記者「今シーズン最後のシロエビ漁を終えた船が、港に戻ってきました。当初は水揚げが落ち込んだシロエビ漁。今はかつての状態を取り戻しつつあります」新湊漁港ではおととい、漁を終えた船から続