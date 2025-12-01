1日は、師走とは思えないほど全国的に気温が高くなりました。ただ、このあとは真冬の寒気、そして乾燥にも注意が必要です。今年も残すところ、1か月。街は慌ただしさを増し、人々は新しい年を迎える準備に追われ始めます。千葉県成田市の成田山新勝寺では、初詣の人たちを迎えるための大しめ縄作りが進められています。岡山市では、来年の無病息災を祈る『お火たき大祭』が始まりました。訪れた人たちは持参したお札などを炎に投げ