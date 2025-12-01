ウクライナ・キーウで開かれた退役軍人支援の会合に参加した人々＝11月（ゲッティ＝共同）ロシアとウクライナの和平案の協議が行われる中、ロシアの侵攻で負傷するなどして退役したウクライナの軍人の社会復帰が課題となっている。政府によると、東部で戦闘が始まって以降、退役軍人は130万人以上に増加。起業や再就労の道を探り、政府も支援する。侵攻長期化でさらに増えるとの予測もあり、対策が急務だ。東部ドネツク州で領