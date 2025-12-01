ユニクロは、グラフィックTシャツブランド「UT」から、大人気K−POPガールズグループ BABYMONSTER（ベイビーモンスター）と初となるコラボレーション「K−POPグループ BABYMONSTER UT」を発売する。「K−POPグループ BABYMONSTER UT」BABYMONSTERの代表曲のひとつ、「BATTER UP」をコンセプトにTシャツをデザインした。少しワイドなボックスシルエットや、シアー素材のボディを、同コレクションのために開発した。クルーネックとV