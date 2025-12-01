「やわらかいちごみるくロール」敷島製パン（Pasco）は、「やわらかいちごみるくロール」を12月1日から、関東・中部・関西・中国・九州地区で発売する。昨年1月に発売した「やわらかロール」シリーズは、ふんわりやわらかいパン生地と、とろけるようなクリームで多くの消費者に支持されている人気のシリーズ。今回発売する「やわらかいちごみるくロール」は、誰もが一度は口にしたことがある有名なキャンディ、今年に発売55周年を