スウォッチの「Bioceramic MoonSwatch」に、最新作となる「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD（SO33W701L）」が登場する。ホワイト基調のデザインに、OMEGAのMoonshine Gold（ムーンシャインゴールド）を使用したムーンフェイズディスクを組み合わせ、冬景色を思わせる柔らかな色調を構築した。2025年12月5日の“コールドムーン”から2026年3月20日まで販売される期間限定モデルで、2025年12月6日以降は「スイスで雪が降って