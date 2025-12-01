気象庁によりますと、12月1日から12月2日にかけて日本列島の広範囲で黄砂が予想されています。 【画像】黄砂はいつどこに、どれくらい飛んでくる？ どこにいつ飛んでくるかは画像の通りです。 ※画像は気象庁より 画像ありの記事を最初からhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2322151?display=1