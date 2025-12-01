特集は戦後80年、石川県七尾市に住む元特攻兵の記憶です。当時17歳で原子爆弾を目撃し、広島での救援活動を経験した男性を取材しました。「鼓膜が破れるほどの音がドカーンと。そのときに原爆が落とされて爆発したと。」広島で目の当たりにした原爆の体験を語る七尾市の沢野実さん、98歳。4人兄弟の末っ子として生まれ地元の県立七尾農学校に通っていた沢野さんは、1945年2月、17歳で陸軍への入隊を決意します。自宅には、農学校の