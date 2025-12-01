川西町によりますと、１２月１日の午後０時４５分ごろ、山形県川西町小松地内でクマの目撃情報がありました。 【写真を見る】近くには神社や住宅...川西町小松でクマ目撃町は注意呼びかけ（山形） 現場は龍蔵神社の近くだということです。町は注意を呼びかけています。