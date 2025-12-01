日本モーターボート競走会は1日、プレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」（26年2月24日〜3月1日、鳴門）の優先出場選手を発表した。各場の最速レースタイムを記録した遠藤エミ、守屋美穂、川野芽唯、西橋奈未、浜田亜理沙ら。また、ボートレース場推薦出場者、開催施行者希望出場者は8日に発表される。