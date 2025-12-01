１２月１日未明、北海道室蘭市の日本製鉄の工場で火事がありました。けが人はいませんが、高炉の稼働が停止する事態となっています。火事があったのは室蘭市仲町にある日本製鉄の工場です。午前１時前、近くの住民から「家が振動している。工場敷地内で火事が起きているようだ」と消防に通報がありました。消防や日本製鉄などによりますと、当時、工場は稼働していましたが、近くにいた従業員は避難して無事だということです。火は