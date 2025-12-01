新聞などのネット記事を会社内で無断で共有し、著作権法違反の疑いで書類送検されたコンサルティング会社の代表らが不起訴処分となりました。コンサルティング会社代表の男性ら2人は、2023年7月から2024年10月までの間、インターネット上に掲載されている報道機関のニュース記事を無断でコピーし、メールで社員に送信した著作権法違反の疑いで書類送検されました。東京地検はこの男性2人について11月28日付けで不起訴処分としまし