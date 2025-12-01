ＴＲＦのＤＪＫＯＯが１日、大阪・なんばグランド花月前広場で行われた大阪府警による「年末の交通事故防止運動」啓発キャンペーンのひとつ「ＤＪＫＯＯ大阪・なんばの中心で?年末の交通事故防止?を呼び掛ける！」に出席した。この日は、大阪の繁華街で交通安全トークやミナミ千日前商店街の練り歩き、大阪府警の女性警官４人と「最ＫＯＯＤＥＤＡＮＣＥ」を披露し、最後に啓発品（ＤＪＫＯＯキーホルダーやカステ