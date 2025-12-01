愛媛・松山市で目撃されたのは、深夜にけたたましいエンジン音を響かせるバイク集団。警察が呼びかけても、挑発するかのように道路の真ん中を縦横無尽に暴走。また、警察をあおるかのように上半身裸で上着を振り回したかと思えば、赤信号を無視して危険な走行を続けます。その後も、人通りが多く歩行者専用になっている松山市の大街道アーケード内をバイク7台が集団暴走したということです。速度を落とすことなくアーケードに進入