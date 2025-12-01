ボートレース宮島の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１日、開幕した。前検日の３０日、福岡ＳＧチャレンジカップは、山口剛の劇的勝利で幕を閉じた。辻栄蔵が２０２１年に多摩川チャレンジカップを制して以来の広島支部によるＳＧ制覇とあって、宮島ピットは大いに盛り上がった。初日７Ｒを逃げて好発進を決めた半田尚也（３６＝広島）もその１人。「ペラと電気とキャブをやって、舟が返ってきた。足も全体に普通よりいい。今節は