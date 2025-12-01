ボートレース芦屋の「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯男女Ｗ優勝戦」は１日、予選の３日目が行われた。中尾彩香（２４＝福岡）が快調に飛ばしている。予選折り返しの３日目前半８Ｒ、３〜６コースが０台の踏み込みも、インからきっちり押し切ってシリーズ初白星を挙げた。後半１２Ｒは２コースから５着としたが、悲観の色はなし。ここまで２、３、２、１、５着の航跡で得点率７・００、５位タイ。タッグを組む３８号機は前回