ボートレース浜名湖の「オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯」は１日、優勝戦が行われ、１号艇の若林将（４１＝東京）がインから逃げて１着。当地は２回目、今年２回目、通算３０回目の優勝を飾った。進入は枠なり３対３。インからコンマ１１のトップＳを決めて先マイ。差した深川真二とまくり差しを狙った竹田和哉も寄せつけず、１Ｍでケリをつけた。「１Ｍ失敗したので、差されたかなと思った。焦っていたんで