テレビ朝日系特番「国民５万人が投票！貴方が一番好きな野球スターは誰禁断！プロ野球総選挙」（午後６時半）が１日、放送され、引退したレジェンド９０００人の中から最強のベスト２０が選出された。「昭和の怪物」として１６位にランクインした江川卓さんは番組の取材に作新学院高時代の伝説的記録として「ノーヒットノーラン９回、完全試合２回、２０完封、３６イニング連続無安打無失点」が提示されると「間違いがあり