オリックスは１日、７月１４日に株式会社ドーム（アンダーアーマー日本総代理店）とパートナーシップ契約を締結し、２０２６年よりアンダーアーマーブランドのチームウェアを着用することとなったと発表した。本契約により、選手・監督・コーチ・チームスタッフは、練習用シャツやジャケット、パンツ等、約３０種類のアンダーアーマーブランドのアイテムをチームウェアとして着用。また、ともにファンのロイヤルティーやブラン