日本代表ＭＦ遠藤航がレジーナクリニックオムの新アンバサダーに就任することが１日、発表された。レジーナクリニックオムは２０２１年５月に開院され、医療脱毛を“誠実の身だしなみ”として捉え、「清潔」とは単なる見た目の問題ではなく、人から信頼されるための礼儀、姿勢であるという価値観を持つ。この企業理念と、常に誠実に、ひたむきに努力を続けてきた遠藤が多くの人から信頼されてきた姿勢とが重なるということで、