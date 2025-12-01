オリックス・若月健矢捕手が１日、兵庫県内で行われた選手会納会に参加した。今季から２度目の選手会長を務める女房役は、来季も続投が決定。「２回目だったので要領は分かっていたつもりだったけど、やっぱり改めて大変だと思った。（来季は）もっと選手の意見に耳を傾けたり、もっと改善できる部分はいっぱいあると思う。視野を広く持っていけたら」と約束した。選手としては１２年目の今季、１２１試合で打率２割７分２厘、