ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太（26）、俳優の竹財輝之助（45）が1日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日全国公開）イルミネーション消灯式 in よみうりランドに登壇した。【写真】中島颯太の無茶振りに大照れの竹財輝之助ロマンティックだったシーンについて、中島は「竹財さんの声がロマンティックすぎて！かっこよすぎないですか？」と、本作で某国の世間知らずの御曹司・聖の執事