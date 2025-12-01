韓国のアンダーウェアブランドHerartが日本に上陸し、最新作『Modal Balconetteブラレット』を発表。Makuakeで予約販売が開始され、先行予約限定の特典も充実。小胸を美しく引き立てる設計と高級素材の融合で、まるで中世ロンドンの貴族ドラマに登場するような華やかさを持つブラレット。3色展開（Black、White、Nude）で、ファッションアイテムとしても楽しめるデザイン。 高級素材で作られたデコルテ美ライン 『Modal