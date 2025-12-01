F1カタールGPで取材に応えるレッドブルの角田裕毅＝11月30日、ルサイル（ゲッティ＝共同）自動車F1シリーズでレッドブルの角田裕毅が、来季の正ドライバーから外れることが濃厚になったと1日、ロイター通信が報じた。今季途中から角田が担ったマックス・フェルスタッペン（オランダ）の相棒には、兄弟チームのレーシングブルズからアイザック・アジャ（フランス）が昇格する見通しという。レッドブルのローラン・メキエス代表