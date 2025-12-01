日本ハム・山崎福也投手が１日、札幌市の北海道大学病院を訪問し、長期入院中の小児患者１８人と交流した。自身が中学３年時に小児脳腫瘍の手術を受け、約２週間入院したのが同病院。「ファイターズに入ってから、ずっとこの北大で何かしたいというのもあった。やっと実現できた」と念願の訪問だった。子供たちの姿に「管をつけているお子さんもたくさんおられた。僕も着ていた服が全く一緒だった」と当時を思い出し「何とか良