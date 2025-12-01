共働き世帯の増加や地方の過疎化（都市部への人口集中）を背景に、子育て世代が日常的に実家に頼ることが難しいケースが増えているといいます。株式会社エムフロ（東京都渋谷区）が運営する総合型クラウドソーシングサービス『クラウディア』が実施した調査によると、8割以上が「実家との距離は子育てのしやすさに影響がある」と回答したことがわかりました。では、実家の近さ・遠さが子育てや日常生活にどのような影響を与えてい