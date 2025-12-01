病院を受診する時に必要な健康保険証。従来の保険証は有効期限が切れて、あす12月2日からマイナンバーカードに保険証の機能をつけた「マイナ保険証」に移行します。 一方で、マイナ保険証の利用率は全国で伸び悩んでいます。 鹿児島市の歯科医院です。きょう1日、患者がマイナ保険証を専用の機器にかざし、受付をしていました。 （マイナ保険証利用者）「（Q.いつ頃から利用？）去年だと思う。使った方が楽な感じ