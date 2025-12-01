「自転車旅」の経験を生かして交通安全指南。 【写真を見る】CBCテレビ友廣南実アナウンサーが1日署長に “自転車旅”の経験生かし安全指南 ｢車･自転車の交通ルールを確認し事故のないように｣ 愛知県 12月1日、西警察署の一日署長に任命された、チャント！ファミリーのCBCテレビ友廣南実アナウンサー。 友廣アナと言えば、自転車に乗って東海地方の名所を回る「自転車旅」。チャント！で毎週金曜日に放