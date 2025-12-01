子どもが大きくなり手がかからなくなってくると、親にも余裕が生まれ、自由な時間が発生していくこともあるでしょう。しかし、ようやく手に入った自由時間といえ、完全にフリーなわけではありませんから、家族に対する配慮もある程度は必要かもしれません。『子どもがそこそこ大きい人に質問です。土日にわざわざ往復3時間かけて外出し、帰宅は0時。旦那がひんぱんにほぼ丸一日家を空けるのって「常識的に」ありですか、それともな