Ìë¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª7·î25Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢(JUNGLIA)²­Æì¡×¤¬¡¢´ûÂ¸¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¹ðÃÎ¡£Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸ø¼°X¤¬¡ÖÂç¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥À¥¤¥Ê¥½¡¼ ¥µ¥Õ¥¡¥ê¡Ù¤¬Ìë¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª¡×¤È¤·¡¢Æ±»ÜÀß¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥À¥¤¥Ê¥½¡¼ ¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤Î¥Ê¥¤¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö·îÌÀ¤«¤ê¤À¤±¤Î°Å°Ç¤ÎÃæ¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç?À¸¤­¤Æ¤¤¤ë?¶²Îµ¤Îµ¤ÇÛ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ