大分県大分市佐賀関で11月に起きた大規模火災を受けて、大分市には続々と寄付が寄せられています。大分銀行は1日に1000万円を贈りました。 1日は、大分市役所に高橋靖英頭取が訪れ足立市長に寄付金1000万円の目録を手渡しました。大分銀行は佐賀関にも支店があり地域の復興に役立てて欲しいとしています。 ◆大分銀行 高橋靖英頭取「少しでも復興のために被災者の方々のお役に立てるように使ってもらえればと願う」 このほか、