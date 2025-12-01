バレーボールVリーグのフラーゴラッド鹿児島は、先月29日・30日、今季初のアウェー連戦で、両試合ともストレートで勝利しました。 西地区首位をキープし、Vリーグ連覇へ向けて勢いにのっています。 現在、国内のバレーボールリーグはSVリーグとVリーグの2部制となっています。 フラーゴラッドは、Vリーグの西地区に所属しています