鹿児島市の中心部で去年11月、4人が車にはねられ、1人が死亡した事故です。きょう1日、過失運転致死傷の罪に問われている女の裁判で、検察は禁錮3年6か月を求刑しました。 過失運転致死傷の罪に問われているのは、鹿児島市の無職・吉粼順子被告(85)です。 起訴状などによりますと、吉崎被告は去年11月、鹿児島市下荒田1丁目の交差点を乗用車で右折する際、横断歩道や歩道を歩いていた4人をはね、姶良市の今西和隆さんを死