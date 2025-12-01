圧倒的な安さで話題のスーパーに、地域で愛される青果店の人気の秘密に迫ります。※2025年11月14日放送 【写真を見る】野菜が100円！？物価高のなか嬉しい激安店仕入れを工夫しコスト削減店も、農家も、客も嬉しい店づくり 安さ実現する仕入れモデル 全国に160店舗以上を展開するディスカウントスーパー「ラ・ムー」。今年9月、八代市に県内4店舗目となる八代鏡店がオープンしました。