サイクロンが上陸したスリランカでは、豪雨による死者が300人を超えました。日本のJICA＝国際協力機構は、現地に医療チームを派遣する方針です。先月27日、スリランカに上陸したサイクロンの影響で、現地では洪水や土砂崩れが発生し、甚大な被害が出ています。現地当局の発表によりますと、これまでに355人が死亡したほか、366人の行方が分からなくなっているということです。スリランカ政府は豪雨被害の復興のために、国際援助を